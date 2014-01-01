Etohum Girişimcilik Zirvesi
Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum, 2014 yılında seçtiği 15 girişimi Etohum Girişimcilik Zirvesi’nde açıkladı.
Projenin amacı Türkiye’deki internet şirketlerinin sayısını artırmak, girişimcileri desteklemek, internet ekosisteminin yaratılması ve gelişttirilmesi olarak tanımlanıyor.
TEB Girişim Bankacılığı sponsorluğunda gerçekleşen “Etohum Girişimcilik Zirvesi”nde seçilen en başarılı 15 girişim şunlar oldu:
SambaPOS, SmartCloud.com.tr, Pratikchef, Giycem.com, TazeLezzetler, Govatra, Supportload, LVX, Oruba, Mobidik.com, Guess About Me, Magicbook, Sharemyfare, Formhane, Volt.
Seçilen Etohum 15 girişimi, Antalya’da pek çok yabancı ve yerli yatırımcının katılımıyla 20-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak üç günlük “Startup Turkey” etkinliğine de katılmaya hak kazanmış oldu.