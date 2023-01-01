Etohum ve Turkcell

Turkcell Türkiye’deki girişimcileri desteklemek için yeni bir iş ortaklığına imza attı.

Akıllı ev ve araba çözümlerinden ödeme, müzik, TV, mesajlaşma ve iletişim teknolojilerine kadar pek çok farklı alanda ürün ve hizmet geliştiren girişimciler, Etohum-Turkcell işbirliği sayesinde her iki kurumdan mentorluk ve eğitim alabilecek. Aynı zamanda Turkcell’in yeni girişimlere açılan kapısı New Ventures biriminden geri bildirim alarak yatırım fırsatlarına bir adım daha yaklaşacaklar.

Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, “Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell ile imzaladığımız bu önemli protokolün teknoloji alanında katmadeğerli, özgün çözümler geliştiren girişimciler için ciddi fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” dedi.