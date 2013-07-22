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Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması başlıyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, 9. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’nı açtı. MOSDER üyesi firmalar, tasarımları satın alıp koleksiyonlarına ekleyebilecek ve genç tasarımlar yaşama geçirilecek.



Yarışmaya; Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 2., 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya katılan öğrencilerin; yarışma başvuru tarihinden 6 ay öncesine kadar, öğrenci olmaları gerekiyor. Başvuru için son tarih: 22 Temmuz 2013. 18 Finaliste 3000’er lira ödül ve sertifika verilecek. Başvurular www.MOSDER.org.tr adresinden yapılabiliyor.

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