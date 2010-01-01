Evde enerji tasarrufunun 10 yolu

Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER) Başkanı Zafer Yavuztürk, tasarruf çözümlerini gerçek ölçüm verilerine dayandırmanın gelişigüzel çözümlere yönelmekten çok daha etkili olduğunu söyledi.

ETADER, kullanılmayan aygıtları kapatmak gibi tasarruf alışkanlıkları edinmenin yanısıra uygun maliyetlerle uygulanabilecek tasarruf çözümleri önerdi.

Zafer Yavuztürk, "İhtiyaç duyduğumuz enerjiyle ihtiyaç dışı tüketimi, yani israfı ayırt etmemiz gerekir, bunun tek yolu enerji tüketimini ölçen aletler kullanmak” dedi. Yavuztürk, şunları önerdi: “Mantolama yaptırın. Evinizdeki tüm pencerelere ısı yansıtıcı film uygulayın. Pencerelerinizde panjur kullanın. Kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak ısı ve serinlik kaybını önleyin. Evinizin duvarlarında ve çatınızda açık renkli yalıtıcı boya kullanın. Evinizin çevresine ve üzerine gölgeli ağaçlar dikin. Tüm elektrik ampullerini tasarruflu ampullerle değiştirin. Enerji sınıfı "A" ve "A+" olan aygıt ve makineleri tercih edin. Oda termostatı veya termostatik radyatör vanası kullanın. Merkezi sistemle ısıtılan bir binada yaşıyorsanız ısı tüketiminin ölçüldüğü sistemlerin kurulması için yöneticinizle görüşün.”