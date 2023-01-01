EVGÖR Mobilya’ya İTO’nun Başarılı KOBİ ödülü

İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği 6. Başarılı KOBİ Yarışması’nın “Genç Girişimciler” kategorisinde, jüri özel ödülünün sahibi Evgör Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Ekmen oldu.





Ödül plaketini İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş’tan alan Ekmen, dünya ölçeğinde bir mobilya markası olma hedefiyle çıktıkları yolda, bu ödülün kendileri için önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade etti. Evgör Mobilya’nın bayilik vererek büyüyeceğini belirten Ekmen “Alt yapı çalışmalarımızı yılsonuna kadar tamamlayıp, 2013’te ilk bayilerimizi açmayı planlıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki beş yıl sonunda her ilde bir Evgör Bayisinin olması” dedi. Bu güne kadar AB Kalite Ödülü, Tüketici Kalite Ödülü, EQA Kalite Ödülü, TTKD “Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” Ödülü, Altın Adam ve Altın Marka Ödülleri, Dünya Kalite Ödülü ile Sosyal Medya ve Tüketici Kalite Ödülleri’ne layık görülen EVGÖR Mobilya’nın bu defa yönetimi ödüllendirildi.