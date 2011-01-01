Fas’tan çelik ihracatçılarına yüzde 11 vergi

Türk çelik sektörünün yılın yedi aylık döneminde 207 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği Fas’tan, damping yapıldığı gerekçesiyle “sıcak haddelenmiş sac” ihracatçılarına yüzde 11 vergi uygulanması kararı geldi.

Sektör, ‘Dünya Ticaret Örgütü’ kuralları çerçevesinde uluslararası pazarlardaki ihracatını sürdürmeye çalışırken; ülkeler koruma duvarlarını yükselterek ihracatçılarımızın önünü kesmek için haksız anti-damping kararları alıyor ve tarife dışı engeller uyguluyor.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “Sektör olarak bugün dünyada yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz; kalitesi, çeşitliliği ve mütevazı kar marjları ile düşük fiyat politikası sayesinde dünya piyasalarında oldukça rağbet görüyor. Ancak DTÖ kuralları çerçevesinde yaptığımız ihracattan maalesef bazı ülkelerdeki yerli üreticiler rahatsızlık duyuyorlar. Bizler Dünya Ticaret Örgütü kurallarından ödün vermeden ihracatımıza devam etmekte kararlıyız” dedi.