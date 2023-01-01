FATİH Projesi:
Çok fonksiyonlu yazıcıları KYOCERA’dan
FATİH projesi çerçevesinde 41 bin 996 okula kurulacak 13 bin 645 A3 ebatlı ve 28 bin 351 A4 ebatlı çok fonksiyonlu yazıcı dünyanın önde gelen dokümantasyon çözümleri üreticilerinden Japon KYOCERA Document Solutions tarafından temin edilecek.
Yaklaşık maliyeti 104 milyon 287 bin 521 lira olarak belirlenen çok fonksiyonlu yazıcı ihalesinde en düşük teklif 96 milyon 359 bin 58 lira ile KYOCERA ürünleri için verildi. Fatih projesi kapsamında A3 çok fonksiyonlu yazıcı olarak FS-6530MFP, A4 çok fonksiyonlu yazıcı olarak FS-3040MFP+ ürünü okullara kurulacak.