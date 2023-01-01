Ferroli’den mesleki eğitime destek

Sektöre ve mesleki eğitime katkı sağlamayı misyon edinen ısıtma ve soğutma sektörünün liderlerinden Ferroli, Pendik Güllübağlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim laboratuvarı açtı

Pendik Güllübağlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Birimi’nde yer alan Ferroli Gaz Yakıcı Cihazlar Eğitim Laboratuvarı’nda başta yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi ve kazanlar olmak üzere brülör, termosifon, hermetik şofbenlerin de bulunduğu pek çok Ferroli markalı ürün öğrencilerin çalışmaları için yer alıyor.