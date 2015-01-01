Fibabanka’dan yeni mezunlara destek

Fibabanka 2015 yılında üniversiteden yeni mezun 75 genci kadrosuna katarak meslekte yetiştirecek.

Türkiye bankacılık sektörünün genç üyelerinden Fibabanka, deneyimli kadrosuyla, bankacılığı seçen yeni mezunlara "mesleği" iş başında öğretiyor. Yeni açtığı şubeleri ve her geçen gün gelişen iş hacmiyle sektörün genç bankası Fibabanka, kadrosunu genişletirken de yeni mezun gençlere öncelik veriyor.

Fibabanka, yeni mezun gençleri, Yönetici Adayı (Management Trainee/MT), Satış Yöneticisi Adayı (Sales Trainee/ST) ve Operasyon Yöneticisi Adayı (Operations Trainee/OPST) alanlarında istihdam ediyor. İstihdam edilen gençler bir yandan sahada çalışırken bir yandan da meslekte ilerlemeleri için işyeri ve sahada uygulamalı eğitimlere katılıyor.