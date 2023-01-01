Fikri ve Sına Haklar Mahkemesi kurulmalı

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Bursa’da Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri’nin kurulmasına yönelik gelişmeler ışığında bu mahkemelerin 2015’e kadar 10-15 ilde daha kurulması gerektiğini söyledi.

İhtisas mahkemelerinin yaygınlaşmasının ekonominin gelişmesi ve hak sahiplerinin ekonomiye katkılarının artması açısından büyük önem taşıdığını belirten Karadeniz, Türkiye’de ihtisas mahkemelerinin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir Fikri Haklar Mahkemeleri olarak üç ilde görev yaptığının da altını çizdi.