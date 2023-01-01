Filo Akademisi projesi Türkiye’de

Dünya’da Fleet Europe tarafından yürütülen Filo Akademisi projesi Fleetcorp’un katkılarıyla bu sene ilk kez Türkiye’de düzenlendi.

Filo Akademisi, Türkiye operasyonel filo kiralama sektörünü derinlemesine analiz ederek dinamik kiralama pazarındaki kaçınılmaz değişimlere karşı filo yöneticilerini hazırlamaya yönelik sektörel bir eğitim programıdır.

Program Avrupa kiralama sektörü ile ilgili 40 yıllık tecrübeye sahip Tony Elliot eğitmenliğinde, yaklaşık 20 yıllık tecrübeleri ile Caroline Thonnon ve Johan Verbois’in koordinatörlüğü, Fleetcorp Ticari Direktörü Ali Kemal Uluer’in moderatörlüğünde yürütülüyor. 40 kişilik katılımcı sayısı ile sınırlı olan programa çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası firmaların satınalma, filo yönetimi, idari işler ve insan kaynakları departmanlarında görev alan yöneticileri katılım gösterdi.