Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği başkanını seçti

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, 30 Ekim 2013 tarihinde yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Osman Zeki Özger’i seçti.





Aynı toplantıda, Strateji Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Nejat Zafer Ataman ve Man Finansal Services Tüketici Finansmanı A.Ş. Genel Müdürü Vahit Altun da Başkan Vekilliği’ne seçildiler. Osman Zeki Özger, yaptığı açıklamada, banka dışı finansal kurumların 2012’de yüzde 16 büyüme kaydedip, 50.1 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığını hatırlatarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun Türkiye finansal sisteminin gelişmesi, çeşitlenmesi ve derinleşmesi açısından atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ayrıca Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği kurulan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin ilk Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı.

Genel Kurul’da, her sektörün ayrı ayrı seçtiği 5’er kişi toplam 15 üye Birlik Yönetim Kurulu’nu oluştururken, Yönetim Kurulu ile aynı seçimde en yüksek oyu alan altıncı ve yedinci üyeler de ayrıca Sektör Temsil Kurullarını oluşturdu. 2013 -2016 dönemi için Yönetim Kurulu ve Sektör Temsil Kurulu Üyeliklerine şu isimler seçildi:



Yönetim Kurulu:

- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- DENİZ FAKTORING A.Ş.

- DEVİR FAKTORİNG A.Ş.

- FİBA FAKTORİNG A.Ş.

- STRATEJİ FAKTORİNG A.Ş.

- TEB FAKTORİNG A.Ş.

- ALJ FİNANSMAN A.Ş.

- KOÇ FİNANSMAN A.Ş.

- MAN FINANCIAL SERVICES TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.

- MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

- VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.



Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu:

- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

- İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.



Faktoring Sektör Temsil Kurulu:

- DENİZ FAKTORING A.Ş.

- DEVİR FAKTORİNG A.Ş.

- FİBA FAKTORİNG A.Ş.

- STRATEJİ FAKTORİNG A.Ş.

- TEB FAKTORİNG A.Ş.

- İŞ FAKTORING A.Ş.

- YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.



Finansman Şirketleri Temsil Kurulu:

- ALJ FİNANSMAN A.Ş.

- KOÇ FİNANSMAN A.Ş.

- MAN FINANCIAL SERVICES TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.

- MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

- VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.