Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Kanunu"nu kutlamak için 11 Aralık'ta bir araya geldi.





Finansal Kiralama Derneği (FiDER), Faktoring Derneği ve Tüketici Finansmanı şirketleri Derneği (TUFiDER) yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri; yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Kanunu"nu kutlamak için 11 Aralık'ta bir araya geldi.

Toplantıda Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Kanunu?nun getirdiği yenilikler ve Birlik olma yolunda yapılması gereken düzenlemeler ele alındı. Toplantıda çıkan ortak görüş ise şöyle: "Bugün finans sektörü içerisinde önemli paya sahip olan bankacılık dışı finansal şirketlerin/kurumların büyümesi ve güçlenmesi, finansal sistemin büyümesi ve derinleşmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Kanunda kurulması öngörülen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Birliği her üç sektörün de ortak hareketiyle daha kuvvetli bir yapıya sahip olacak ve Birlik bünyesinde yürütülecek çalışmalar hem sektörlerin hem de Türkiye ekonomisinin büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır."