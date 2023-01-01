Finansal okuryazar bir Türkiye

Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda ortak bilinç ve gündem yaratmak amacıyla Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) işbirliği ile 1. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi düzenlendi.





TEB Genel Müdürü Varol Civil zirvedeki konuşmasında şunları söyledi: “Bütçesi dengeli, yüksek tasarruf yeteneğine sahip, doğru finansal kararlar alabilen, finansal okuryazarlığa erişmiş ailelerin; sağlam ve gelişen ekonominin ve büyüyen Türkiye’nin güvencesi olduğuna inanıyoruz. Sekiz ay önce finansal okuryazarlık hareketimiz doğrultusunda TEB Aile Akademisi’ni hayata geçirdik. Şimdi de bu Zirve’yi gerçekleştirerek, finansal okuryazarlık konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.”