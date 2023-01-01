Firmalar ve medya inovasyonda ortak dil için çalışacak

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), inovasyon ekosistemine bir ara yüz olarak geliştirdiği ‘İdeaport’ markası altında, İstanbul’da gerçekleştirilen “İnovasyon Gazeteciliği” Paneli, özel sektör, üniversite ve medya temsilcilerini biraraya getirdi.

Panelde teknolojideki gelişmelerin, Ar-Ge çalışmalarının ve “inovasyon” kavramının topluma nasıl daha etkili ve anlaşılır biçimde aktarılacağı, “yeni medya” ve “inovasyonun medyadaki yeri” konuşuldu.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD) işbirliğiyle gerçekleştirilen panelin moderatörü Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Ersan Ocak oldu. Panele konuşmacı olarak Eczacıbaşı Holding Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, Gazeteci - Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Fatoş Karahasan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Airties Ar-Ge Müdürü Müjdat Pakkan ve Zete Dijital Yayıncılık Kurucusu Yayın Yönetmeni Nurcan Akad katıldı. İdeaport.org.tr sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanan panelde, Boğaç Şimşir ve Müjdat Pakkan; geliştirdikleri teknolojilerin ve ürünlerin gazetecilere aktarılması konusunda deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. Fatoş Karahasan, Hakan Güldağ ve Nurcan Akad; inovasyonun ekosisteminde iletişimin rolü üzerine birikimlerini paylaştı. Panelin kapanışında EGD Başkanı Celal Toprak ile BMD Başkanı Musa Savaş konuştu.