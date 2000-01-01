Flavors & Fragrances Inc.(IFF)’den Gebze’ye yatırım

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı); dünyanın en büyük aroma ve esans üreticilerinden International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) ile yaptığı ortak duyuru ile Amerikalı devin 50 Milyon dolar üzeri bir yatırımla Gebze’ye ikinci bir üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kurmak üzere yatırım kararı aldığını açıkladı.





Açıklamada yatırımın; Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da mevcut ve potansiyel gelişen pazarlara odaklanacağı ifade edildi. İleri teknoloji ile üretim gerçekleştirecek yeni tesis; şirketin hâlihazırda mevcut üretim tesisini 18,000 m2’lik bir büyüklüğe çıkartacak; ayrıca 2000 m2’lik Ar-Ge merkezini de kapsayacak yatırımın ilk fazının 2013 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, IFF Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Doug Tough ile IFF Türkiye Genel Müdürü Tolga Tanrıöver tanıtımda yatırımın sektörü Bölge temelinde hızlandıracak etkilerini değişik boyutlarıyla açıkladılar.