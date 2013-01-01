Ford Trucks bayi yatırımları

Ford Trucks çekici ve kamyon müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vermek için 4S konseptiyle hizmete açılan Ford Trucks bayi yatırımlarına, Trakya ve Anadolu’nun çeşitli illerinin ardından Erzurum’da açılan Cindilli bayi ile devam edildi.

2013 yılında ve 2014’ün ilk 7 ayında ticari araçta ve toplam pazarda Erzurum lideri olan Ford Otosan Cindilli bayisi, ticari başarılarının yanısıra sosyal sorumluluk faaliyetleri ile de bölgenin önemli kuruluşlarından biri olarak hizmet veriyor.