Freedom ERP, Çin Halk Cumhuriyeti’nde, BESTANK International

BESTANK International kendine özgü ERP sisteminini devreye aldı.

BESTANK International, Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan fabrikası içinde Temel Teknoloji ile gerçekleştirilen 1 yıllık yoğun bir ortak çalışma ile, kendine özgü ERP sisteminini devreye aldı. Kurulan Freedom ERP sistemi ile üretim, satış, finans, vergi ve raporlama gibi birçok konularda şirket ihtiyaçları karşılanıyor. Böylece BESTANK Genel Merkezi, Freedom ERP sayesinde dünya geneline yayılmış olan üretim ve satış noktaları ile direk network bağlantısı sağlayacak. Yakın gelecekte de, BESTANK tüm müşterilerine bir ERP bağlantısı tahsis etmeyi planlıyor. Bununla müşterileri günlük olarak BESTANK stoklarını takip edebilecek ve isterlerse sipariş verme ya da ürün rezerv etme imkanına sahip olacaklar.