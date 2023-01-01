G20 kapsamında “KOBİ Platformu”

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G20 dönem başkanlığını alacak olan Türkiye’nin önerdiği ‘KOBİ Platformu’nun Türk firmalarına yeni bir pencere açacağını söyledi.

Babacan, Aralık ayı itibarıyla G20 dönem başkanlığını alacak olan Türkiye’nin ‘KOBİ Platformu’ önerisinin kabul gördüğünü, bu oluşumla Türk KOBİ’lerine yeni bir pencere açılacağını söyledi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul eden Ali Babacan, ihracat ve istihdamın temel direğini oluşturan KOBİ’lerin hareket kabiliyetini artıracak adımlar atılacağını kaydetti.