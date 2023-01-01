Garanti Bankası Genç Girişimciler Buluşması

Garanti Bankası, TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun işbirliğiyle, Bilkent Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Monitise MEA CEO’su Fatih İşbecer ve Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, panelist olarak toplantıda yer aldı.

Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genç Girişimciler Buluşması’nda, girişimcilik konusundaki ipuçları ve deneyimler paylaşıldı, gençlerin soruları yanıtlandı. Toplantıda konuşan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere şöyle konuştu: “Gelişmiş bir Türkiye ekonomisi için, genç fikirlerin desteklenmesi konusunda kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, bankalara ve üniversitelere büyük sorumluluk düşüyor. Öncelikle girişimcinin cesaret, bilgi ve finansmana erişim ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. İşletmelere, ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlayan bir kredi paketi hazırladık. Paket kapsamında, maddi teminat sıkıntısı yaşayan girişimcileri de düşünerek, Avrupa Yatırım Fonu’yla garantörlük işbirliği yaptık. Hayata geçirdiğimiz projelerle, özellikle üniversiteden yeni mezun olan gençlerin yolunu açmak için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.”