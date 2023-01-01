Garanti Emeklilik’e ödül

Türkiye’nin en çok tercih edilen bireysel emeklilik şirketi Garanti Emeklilik, dünyanın önde gelen iş dünyası ödüllerinden Stevie Awards’da, “Gümüş Ödül”e layık görüldü. Uluslararası alanda kamu/özel, kar amacı güden/gütmeyen, büyük/küçük kuruluşların, aynı zamanda bireylerin de katılabildiği ödül organizasyonuna, bu yıl 60'dan fazla ülkeden başvuru yapıldı.

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, ödülle ilgili olarak şunları söyledi: “Sigorta Sektörü Yılın Pazarlama Kampanyası kategorisinde Türkiye’de bu ödülü alan ilk şirket olmak Garanti Emeklilik ailesi olarak hepimizi çok mutlu etti. Müşteri ve çalışan merkezli bir bakış açısıyla yaptığımız geliştirmelerin uluslararası düzeyde prestijli kurumlarca ödüllendirilmesi bizi yeni projeler üretme, çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutma ve müşterilerimize beklentilerinin üzerinde bir deneyim yaşatma yönünde daha da fazla güç ve enerji veriyor.”

2013 yılında bireysel emeklilik sektöründe yaşanan yasal değişikliklerin ve devlet tarafından sağlanan yüzde 25’lik katkının pozitif etkisini önemli bir fırsata dönüştüren Garanti Emeklilik; kişiselleştirilmiş uygulamaları, sosyal medya ve diğer interaktif kanalların etkin kullanımı ve 360 derece iletişim kampanyalarıyla, müşterilerini bireysel emeklilik sistemiyle tanıştırmıştı.