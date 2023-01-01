Garanti Faktoring’te ‘Alacak Sigortası’

Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara ve Coface Sigorta Genel Müdürü Belkıs E. Alpergun...





Garanti Faktoring, Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlayacak olan ‘Alacak Sigortası’ ile ticari hayatın en büyük sorunlarından olan tahsilat ve finansman konularını tek bir poliçe ile teminat altına alıyor.

Garanti Faktoring bu yeni hizmet kapsamında Coface Sigorta A.Ş. ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara ve Coface Sigorta Genel Müdürü Belkıs E. Alpergun tarafından imzalandı. Uluslararası faktoring uygulamalarında sıklıkla kullanılan ancak Türkiye’de uygulama alanı bulamayan ‘Alacak Sigortası’ ürünü böylelikle ilk kez Türkiye pazarına sunulmuş oluyor.

‘Garanti Faktoring, piyasaya sunduğu bu yeni ürün ile; müşterilerinin yurtiçi satışlarından doğan alacaklarının aciz/iflas/temerrüt risklerine karşı garanti altına alınmasını sağlayacak.