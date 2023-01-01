Garanti ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu

Garanti Bankası, TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun işbirliğiyle, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.





Genç girişimcilerin desteklenmesini temel sorumlulukları arasında gördüklerini belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere buluşmada şunları söyledi: “Girişimciliğe en yoğun yönelen 19-35 yaş arası nüfus, ülkemizde toplam nüfusun yüzde 25’ini oluşturuyor. Ancak ne yazık ki bu potansiyel etkin bir şekilde değerlendirilemiyor. Bu konuda da kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, bankalara ve üniversitelere büyük sorumluluklar düşüyor. Garanti Bankası olarak, genç girişimcilerin finansal ihtiyacını karşılamak üzere tasarladığımız ‘İşimi Kuruyorum Destek Paketi’yle, bugüne kadar 3.358 girişimciye toplam 104 milyon TL finansman sağladık. TOBB Genç Girişimciler Kurulu’yla birlikte gerçekleştirdiğimiz üniversite ziyaretleriyle, bilgi birikimimizi girişimci adaylarına aktarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, girişimcilerin işe başlarken, büyürken ve olgunlaşırken ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri kapsayan ‘Girişimci El Kitabı’nı hazırladık. Mobil kanallardaki girişimcilere yönelik olarak, Mobil Pazarlama Derneği’yle birlikte düzenlediğimiz yarışmayla, onları cesaretlendirmeyi amaçladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle, özellikle üniversiteden yeni mezun olan gençlerin yolunu açmak için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.”