Gayrimenkul Platformu yönetim yeniledi

GYODER’in yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu belli oldu





Gayrimenkul sektörünün merakla beklediği GYODER’in yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu belli oldu. Aziz Torun’un GYODER Başkanlığa getirildiği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Ahmet Akbalık, Musa Aykaç, Ersun Bayraktaroğlu, Dr. M. Emre Çamlıbel, Neşecan Çekici, Ömer Faruk Çelik, Uğur Dumankaya, Özlem Gökçe, Işık Gökkaya, Hakan Kodal, Haluk Sur, Özcan Tahincioğlu, Turgay Tanes, Doç. Dr. Feyzullah Yetgin. Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri’ne ise Füsun Yılmaz, Melda Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Gürsel Öngören, Cansel Turgut Yazıcı ve Pınar Ersin Kollu seçildiler.

GYODER daha da güçleniyor

Yeni Yönetim Kurulu’nun oluşturulduğu GYODER 13. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen Tüzük değişikliği ile derneğin yapısı da genişletildi ve geliştirildi. GYODER, sektörü oluşturan tüm oyuncuları bünyesine katarak, daha da güçlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Işık Gökkaya’dan devralan Aziz Torun; “GYODER, Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişiminde çok önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam edecektir” dedi.