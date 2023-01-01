GE Türkiye ile TÜBİTAK’tan girişimcilere destek

General Electric (GE), yerel inovasyonu destekleme stratejisine paralel olarak TÜBİTAK ile 1512B Girişimcilik Ortaklık protokolü imzaladı.

Girişimcilik Ortaklık Programı ile Türkiye’de girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katmadeğer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması sağlanacak.

Geçen yıl TÜBİTAK’la birlikte düzenlenen GE İnovasyon Yarışması’nın ardından, bu yıl inovasyonu ve yeni fikirleri desteklemeye yönelik olarak Tübitak ile Girişimcilik Ortaklık protokolü imzaladıklarını söyleyen GE Türkiye Başkanı ve CEO’su Canan Özsoy, “Türkiye’nin gelişmesi, rekabet gücünü artırması ve ilerlemesi için inovasyon büyük önem taşımaktadır. GE Türkiye olarak biz de bu ihtiyacın farkındalığı ile ülkemizde yerel inovasyon kültürünü desteklemek ve geliştirmek amacıyla işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.