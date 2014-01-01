Geleceğe yönelik çözümler

Ankara’da düzenlenen Microsoft Bilişim Zirvesi 2014, “Kurumunuzu Dijital Dünyada Yeniden Şekillendirin” temasıyla başkentte 1.000’in üzerinde kamu yöneticisini ve bilişim profesyonelini biraraya getirdi.

Zirvede kamuya yönelik çözümler, bulut, mobilite, üretkenlik, modern veri merkezleri, güvenlik, sosyal ağ ve iş zekası gibi bireyleri ve kurumları geleceğe taşıyacak, gerçek potansiyellerini ortaya çıkaracak teknolojilerin ve Microsoft’un bu çerçevede sunduğu çözümlerin detayları katılımcılarla paylaşıldı. Zirve’nin açılış konuşmalarını Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru gerçekleştirdi.