Geleceğin ağ güvenliği teknolojisi: FortiDDoS ve FortiSandbox

Yenilikçi ve yüksek performanslı ağ güvenliğinde öncü firmalardan biri olan Fortinet, İstanbul’da gerçekleştirdiği 361° Security Forum’da geleceğin BT ve ağ güvenliği teknolojilerini duyurdu.

Fortinet’in Ar-Ge uzmanları ve güvenlik danışmanlarının üzerinde hemfikir olduğu FortiDDoS ve FortiSandBox, önümüzdeki yılların en dikkat çekici BT ve ağ güvenliği teknolojilerinden biri olmaya aday. Fortinet Bölge Satış Direktörü Derya Aksoy, 2015’in ve geleceğin teknolojilerine ışık tuttuğu konuşmasında, sosyal medya başta olmak üzere, farklı kaynak ve kanallardan gelen ve her geçen gün karmaşıklaşan tehditlere karşı daha fazla işlevsellik, şeffaflık ve komple güvenlik sunan, gerçek zamanlı ve yenilikçi sistemlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Aksoy, bilgisayar pazarının aksine mobil cihaz piyasasının Microsoft ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Fortinet Doğu EMEA Başkan Yardımcısı Joe Sarno, değişim karşısında ayak uyduramayan ve zararlı içeriklere karşı koruma sağlayamayan geleneksel güvenlik teknolojilerinin yerini, kullanım kolaylığı ve maliyet avantajı sağlayan, tek bir platform üzerinden yönetilebilen yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve entegre güvenlik sistemlerinin aldığını söyledi.