Geleceğin “bilim insanları”

Öğrencilerine verdiği dünya standartlarındaki teorik eğitimin yanısıra onlara bilimsel süreç becerilerini de kazandırmayı ilke edinen Okan Koleji’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği Bilim Şenliği’nde öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 86 proje ve deney sergilendi.

Okan Üniversitesi’nin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinin danışmanlığında gerçekleştirilen şenlikte, “Robot Kol” ve “Çizgi Takip Eden Robot” çalışmalarının yanı sıra “Sabun Yapımı” ve “Parfüm Yapımı” gibi deneyler büyük ilgi gördü.

Okan Koleji Kurucu Temsilcisi Işıl Okan Gülen, “Öğrencilerimiz şenlik sayesinde, araştırma geliştirme çalışmaları ve bilimsel hazırlığın aşamalarını öğrenmelerinin yanı sıra sunum becerileri de kazanıyor. Okan Üniversitesi’nin bilgi ve birikimi ile öğrencilerimizi üniversite hayatıyla daha kolej sıralarındayken tanıştırıyoruz” diye konuştu.