Geleceğin üretim sistemleri WIN Automation Fuarı’nda

Hannover Messe Bileşim A.Ş. tarafından organize edilen WIN Automation Fuarı, sektör profesyonellerini 19-22 Mart tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturuyor.

Otomasyon, Elektrik-Elektronik, Hidrolik Pnömatik ve İstifleme-Depolama konularını kapsayacak fuar, sektörün ticari hacmini artırmakta büyük rol oynayacak. WIN Automation Fuarı, geçtiğimiz yıl, 23 ülkeden 1950 firmanın yeni ürünlerini sergileyip, iş bağlantıları kurarak 77 bin 204 profesyonel tarafından ziyaret edilmişti. Bu yıl fuar; Otomasyon, Electrotech, Hydraulic&Pneumatic ve Materials Handling bölümlerini kapsayacak. Hannover Messe Bileşim Genel Müdürü Alexander Kühnel; Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefi içinde makine imalat sektörünün 100 milyar dolara ulaşması için bu tarz fuarların çok büyük önem taşıdığını söyledi.