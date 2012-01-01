Gelecek gelişmekte olanların

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012 organizasyonu ile Latin Amerika’dan 100, Asya Pasifik’ten 45, Afrika’dan 600, Ortadoğu’dan 35, Balkanlar’dan 165, Avrasya’dan 200 ve Kuzey Amerika’dan 15 olmak üzere toplam 1.160 yabancı ile bin Türk iş insanını buluşturdu.

Organizasyonun açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan şöyle konuştu: “Artık dönem gelişmekte olan ülkelerin dönemi. 10 yıl önce gelişmiş ülkeler dünya ekonomisinden yüzde 65 pay alırken, bugün ibre tersine dönmeye başlamıştır. Gelecek 10 yılda Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler aralarında Almanya ve Fransa gibi Avrupa’nın önemli ülkelerinin de yer aldığı gelişmiş ülkelerin tahtına kurulacaktır” dedi.

TUSKON Başkanı Rızanur Meral ise, bugüne kadar gerçekleştirilen 16 ticaret köprüsü programına 26 binden fazla yabancı ve 40 bine yakın Türk insanının katıldığını belirtti. Rızanur Meral, organizasyon çerçevesinde 25 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleştiğini de belirtti.