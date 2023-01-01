‘Gelecek Turizmde’ ile Dünyalar Senin

Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde 8 yıldır devam eden Gelecek Turizmde Projesi’nin yeni dijital platformu ‘dunyalarsenin.com blogu yayınlandı. Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Rehber Saffet Emre Tonguç öncülüğündeki 6 blog yazarı, ‘Gelecek Turizmde’ kapsamında desteklenen proje bölgelerini gezerek izlenimlerini ‘Dünyalar Senin’ blogunda paylaşacaklar.

Saffet Emre Tonguç’un öncülüğünde blog yazarları; işletmeci Altuğ Galip, seyahat yazarı Engin Kaban, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Uzmanı Önder Koca, Yemek Kitabı ve Gazete Yazarı / Televizyon Programcısı Refika Birgül, blogger Birgül Saatçi, akademisyen ve Styleboomblogunun editörü Burçin Akgün, Gelecek Turizmde ile desteklenen Bursa/Misi Köyü, Mardin, Seferihisar, Şanlıurfa, Malatya ve Safranbolu’yu gezerek izlenimlerini paylaşacak.

Anadolu Efes Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban, ‘Dünyalar Senin’in Gelecek Turizmde çatısı altında yeni seyahat rotalarını keşfetmeye yönelik bir platform olduğunu belirtti. Saffet Emre Tonguç ise “Sivil Toplum Kuruluşu ve üniversitelere yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm için destek vermek, köylere hareket getirmek, bu bölgelerdeki kadınlarımızı iş hayatına kazandırmak ve medeniyetler beşiği Anadolu’nun farklı köşelerinde yanan meşaleyi ülkenin diğer bölümlerine taşımak çok önemli bir misyon diye düşünüyorum” diye konuştu.