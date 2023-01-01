Genç MÜSİAD 7. Dönem Başkanı Yavuz Fettahoğlu oldu

MÜSİAD Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD) 11.Genel Kurul Toplantısı, MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi. Genel kurul sonrası Genç MÜSİAD 6. Dönem Başkanı Faruk Akbal, başkanlığı Yavuz Fettahoğlu’na teslim etti.

Genel Kurul’a MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları; Kemal Yamankaradeniz, Nazım Özdemir ve Abdurrahman Kaan, MÜSİAD 3. Dönem Başkanı Ömer Bolat, İstanbul Milletvekili Bilal Macit, Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genç MÜSİAD’lılar katıldı.

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD yönetim kurulları ve profesyonel kadrolarında Genç MÜSİAD’tan yetişen kişilerin bulunduğunu fakat bunu yeterli görmediğini, gençlerin kendilerinden görevleri daha hızlı almaları gerektiğini belirtti. Günümüzün finansal sisteminin yeniden kurgulanması gerektiğini belirten Olpak, “Gerçek ekonominin değerleri Ar-Ge, yenilikçilik, yatırım, istihdam ve üretimdir” dedi. MÜSİAD 3. Dönem Başkanı Ömer Bolat, Genç MÜSİAD’ın, MÜSİAD’ın 10 yılda aldığı mesafeyi 3-4 yılda aldığını belirtti. Genç MÜSİAD’ın 6. Dönem Başkanlığı’nı yapan Faruk Akbal, Genç MÜSİAD’ın yurtiçinde 38 ve yurtdışında 14 olmak üzere toplamda 52 şubeye sahip olduklarını belirterek, toplamda 4 bini aşkın da üyeleri olduğunu bildirdi. Genç MÜSİAD’ın görevi devralan Başkanı Yavuz Fettahoğlu bu yıl çalışmalarını 3 ana başlık altında yoğunlaştırmak istediklerini vurguladı. Fettahoğlu, emek, tecrübe, usta-çırak ilişkisi gibi çok önemli öğeleri girişimcilik kavramına tekrar kazandırmak için çaba sarf edeceklerini, ikinci olarak bu çalışmalarını destekleyici bir proje olan ‘sürekli staj’ projesi adını verdikleri üniversiteli yükseköğrenim gören gençleri tecrübe etmek ve uzmanlaşmak istedikleri alanlarda erken yaşlarda buluşturmak için pilot çalışmalarla yeni bir süreç başlatmak istediklerini, son başlıkta ise gençleri çok daha erken yaşlarında doğru ve ahlaklı girişimcilikle buluşturabilmek için lise ve ortaokullara giderek küçük kardeşleriyle çalışmalar başlatmak istediklerini anlattı.



