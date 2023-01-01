Genç MÜSİAD girişimciyi destekliyor

Genç MÜSİAD girişimci adaylarına destek verecek





Etkili bir sivil toplum kuruluşu olan Genç MÜSİAD, yaygınlığını da kullanarak Anadolu’nun en uzak il ve ilçelerindeki girişimci adaylarını, 100 bin TL başlangıç sermayesi ile destekleyerek şirketlerini kurmalarına olanak sağlayacak. Bu bağlamda www.100fikir100sirket.com web sitesine girerek proje başvurusunu yapabilecek olan girişimci adaylarının projeleri değerlendirilecek.

MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Faruk Akbal’ın verdiği bilgiye göre seçilecek en iyi 100 proje, her biri kendi sektöründe lider MÜSİAD’lı işadamları tarafından 100 bin TL ve üstü rakamlarla fonlanarak kurulacak. Her sektörden başvurunun kabul edildiği 100 Fikir 100 Şirket projesine başvurmak için MÜSİAD ya da Genç MÜSİAD üyeliği şartı aranmazken iş fikrinde aranan üç özellik “Sürdürülebilirlik”, “Yenilikçilik” ve “Ölçeklenebilirlik” olarak belirlendi.