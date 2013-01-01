Genç MÜSİAD’ın yeni başkanı

Faruk Akbal Genç MÜSİAD başkanlığına seçildi





MÜSİAD’ın Gençlik Kuruluşu olan Genç MÜSİAD’da 10. Genişletilmiş İstişare Toplantısı sonucunda Abdulsamet Temel, başkanlığı Faruk Akbal’a devretti. Genç MÜSİAD’ın yeni dönemdeki başkanı Akbal, “2013 yılında Genç MÜSİAD, MÜSİAD değerlerine uygun birçok projeye imza atma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir.’’ dedi. Genç MÜSİAD 2013-2014 Dönemi Yönetim Kurulu; Gençlik Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Ayberk Cengiz, Yavuz Fettahoğlu, Ömer Yavuz, İbrahim İnanoglu, Selçuk Parlak, Şahin Yavuz, Çağrı Hacımahmutoğlu, Hasan Bünül, Ayhan Üşdi, Yasir Bayramoglu, Enver Mısırlı, Tuba Dursun, Sinan Albayrak, Mustafa Diler, Mustafa Gözel, Sefa Kiler, Safa Bolat, Furkan Ergün, Oktay Dalkıran, Ahmet Kılıçarslan, Ömer Ekinci, Elif Köse ve Gençlik Kurulu Koordinatörü Hakan Demir olarak belirlendi.