Gençler bunu hakediyor

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verilen Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi Prof.Dr. Ali Nesin ve Matematik Köyü Projesi oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, “Türkiye’de matematik eğitiminin kalıplarını kıran; yayınları, araştırmaları ve özellikle de Matematik Köyü projesiyle yaratıcı eğitim alanında istisnai bir başarı yakalayan Prof.Dr. Ali Nesin’i yürekten kutluyorum. Nitelikli eğitim, ülke olarak en önemli gündem maddemiz” dedi. Prof.Dr. Ali Nesin ise “Çok gurur duyduk. Bu ödülü Nesin Vakfı olarak kabul ediyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarımın liderliğindeki Nesin Vakfı olarak bu ödülü hak etmediğimizi söyleyemeyeceğim, iyi işler yaptığımızın farkındayım. Daha iyisini yapamadığım için özür diliyorum, elimden bu kadarı geliyor ama daha iyisini yapacağız. Çünkü gençler bunu hakediyor” açıklamasını yaptı.