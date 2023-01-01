Gençlere destek Intel’den

Intel, yeni sosyal inovasyon projesi “Çözüm Kumbarası”nı hayata geçiriyor. Çözüm Kumbarası, gençlere teknolojiyi kullanarak hayatı kolaylaştıran ve toplumsal fayda yaratan iş çözümleri geliştirme fırsatı sunan bir platform olacak. Çözümler; Intel Ashoka, Endeavor ve Galata İş Melekleri (GBA) işbirliği ile hayata geçirilecek. Proje, Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal inovasyon projesi olma özelliğini taşıyor.

Çözüm Kumbarası platformu ile Türkiye çapında yaklaşık 250 bin öğrenciye de ulaşılması, sosyal girişimcilik ve teknolojinin toplumsal fayda için kullanılması konularında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Aşama Aşama; üniversitelerde gönüllü Çözüm Kumbarası elçileri, gençleri fikir üretmeye ve projeye dahil olmaya teşvik edecek. 3 ay boyunca Türkiye çapında üniversitelerde proje sahiplerinin ve danışma kurulu üyelerinin katılacağı etkinlikler gerçekleştirilecek. Haziran başında en iyi 40 proje seçilecek. Ilk 40 proje sahibine mentorluk desteği verilecek. Haziran ayı sonunda 40 proje arasından seçilen ilk 10 proje açıklanacak. Ekim ayında finale kalan 10 proje arasından ilk üçü seçilecek.