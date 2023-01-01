Generali Sigorta, 3 dakikada sigorta

Generali Sigorta, ‘kolay sigortacılığı’ başlattı. Uygulama, sigorta poliçelerinin, özel olarak tasarlanmış generali.com.tr ve “7/24 Sigorta Danışmanlığı” üzerinden internet veya telefonla satın alınmasını dakikalar içerisinde mümkün kılıyor.

Generali Sigorta, farklı fiyat seçeneklerine sahip; Mini Kasko, Mini Kasko Ekstra ve Prestij Kasko Ekstra paketlerini de görücüye çıkardı. Generali Sigorta’nın vizyonunu anlatan Genel Müdür Mine Ayhan, ‘’Türkiye Sigorta Sektörü 2023 vizyonuna göre Türkiye’de özellikle hayat dışı branş 4 kat büyüyerek 63 milyar TL’ye ulaşacaktır. Generali Sigorta olarak hedefimiz 3 yıl içerisinde poliçe sayısını 200 bin’e çıkarmak. Aynı zamanda, sigortalılarımızın tümü ile uzun ve güven dolu bir ilişki kurmak, onlara her yıl beklentilerinin ötesine geçen hizmet kalitesi sunmak istiyoruz.” diye konuştu.