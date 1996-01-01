Gıda’da organik atılım,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Türkiye’de 1985’te 8 olan organik ürün sayısının 204’e yükseldiğini açıkladı. Eker’in açıklamasında şu bilgiler yer aldı:





Türkiye organikte dünyada 18. sırada. Türkiye’de 1996 yılında bin 947 olan organik ve geçiş sürecindeki üretici sayısı 2012’de 54 bin 635’e yükseldi. Aynı sürede üretim organik tarım alanı 6 bin 789 hektardan, 702 bin 909 hektara çıktı. Organik tarım alanlarının toplam tarım alanları içindeki payı yüzde 2.2 oldu. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu 2011 verileri, Türkiye’nin organikte dünyada 18. sırada olduğunu gösterdi. Organik tarım Türkiye’de 2005’ten itibaren desteklenmeye başlandı. 2013’te dekar başına meyve ve sebzede 50, tarla bitkilerinde 10, her başa anaç sığır ve mandada 150, buzağıda 50 lira, Anaç koyun ve keçide 10, arılı kovanda kovan başına 5, her kilogramda alabalıkta 0.35, çipura ve levrekte 0.45 lira destek verildiği. Bütün bu uygulamalar sonucunda 2002 yılında 55 bin ton olan zirai ilaç kullanımı yüzde 27 azalarak 2012 yılında 40 bin tona düştü.