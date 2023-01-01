Girişimci yurtdışına GEMİM ile açılıyor

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği GEMİM projesi, genç girişimcileri eğitip, yönlendiriyor; ürünlerinin uluslararası pazarlarda yer alabilmesi için onları yatırımcılar ve sanayicilerle biraraya getiriyor.

Henüz fikir aşamasındaki girişimciler ve şirketleşmiş ancak 36 aydan daha genç girişimlerin dahil olabildiği proje, özellikle yazılım konusundaki iş fikirlerine yönelik olarak tasarlandı.

Uygulama şöyle: GEMİM, farklı yazılım alanlarında açtığı proje çağrıları ile inovatif fikir ve ürün sahiplerini merkezine davet ediyor. Girişimciler internet üzerinden form doldurarak başvurularını yapabiliyorlar.

Her çağrıda en az 10 firma ya da 20 girişimci seçiliyor. Bu fikir sahiplerine 12 hafta boyunca uzmanlarca toplam 120 saatlik eğitimler veriliyor. 12 danışmandan üç ay boyunca danışmanlık hizmeti alıyorlar. 6 ay boyunca, ofis hizmetinden yararlanıyorlar. Sektörlerdeki lider isimlerle 2 haftada bir akşam yemekleri organize edilerek işbirliği ağlarını kurmaları sağlanıyor. GEMİM, ürünlerinin dünya çapında pazarlanabilmesi için girişimcilere destek oluyor. Satış ve pazarlama konusunda yönlendirmeler yapıyor. Ekonomi Bakanlığı’ndan da aldığı destekle Karlsruhe (Almanya), New York, Houston, Chicago, Silikon Vadisi’ndeki yatırımcılar ile yakın ilişkileri sayesinde yurtdışı seyahatleri organize edilerek, yerinde görüşmeler sağlanıyor.

GEMİM, girişimcilerle işbirliğinde yönetim şartı aramıyor, fikir ve patent hakkı girişimciye ait oluyor. Sadece belli bir süre düşük bir bütçe üzerinden gelir paylaşım modeli uygulanıyor.

Başvuru için: www.gemim.org