“Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modelleri”
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modelleri" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, finans sektörünün temel fonksiyonunun toplumların refah düzeylerinin arttırılmasında gerekli olan kaynakların oluşturulması ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılarak ekonomik faaliyetlerin işlerliğinin arttırılması olduğunu söyledi.
Mevcut küresel finansal sistemin bu amacı paylaşmadığını dile getiren Olpak, 2008 küresel ekonomik krizinin başında finans sektörünü kurtarmak amacıyla büyük fonlar oluşturan devletlerin takip eden süreçte, bozulan kamu dengelerini düzeltmek için ağır bedeller ödemek zorunda kaldıklarını ve hala ödemeye de devam ettiklerini kaydetti. Sanayi tarafı zayıf, hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonominin hedef olmaması gerektiğinin üzerinde duran Olpak, aksi halde ekonomik gelişmenin sürdürülebilir olmaktan çıkacağını ve şoklara karşı daha kırılgan hale geleceğini ifade etti.
Kalkınma stratejisinin odak öznesinin KOBİ'ler olması gerektiğini belirten Olpak, "KOBİ'leri temel almayan bir düzenlemenin, Türkiye'nin başarısını sekteye uğratacağı muhakkaktır. Patriot sektörlere öncelik verilen, odağında KOBİ'lerin olması gereken yeni kalkınma stratejimizde eksik kalan, üretimin finansmanıdır. Finansman yönünde ciddi düzenlemelere ihtiyaç vardır. Büyümeyi finanse etmek için, kaliteli finansmana etkin erişim sağlanmalıdır" diye konuştu.
Mevcut küresel finansal sistemin bu amacı paylaşmadığını dile getiren Olpak, 2008 küresel ekonomik krizinin başında finans sektörünü kurtarmak amacıyla büyük fonlar oluşturan devletlerin takip eden süreçte, bozulan kamu dengelerini düzeltmek için ağır bedeller ödemek zorunda kaldıklarını ve hala ödemeye de devam ettiklerini kaydetti. Sanayi tarafı zayıf, hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonominin hedef olmaması gerektiğinin üzerinde duran Olpak, aksi halde ekonomik gelişmenin sürdürülebilir olmaktan çıkacağını ve şoklara karşı daha kırılgan hale geleceğini ifade etti.