“Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modelleri”

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modelleri" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, finans sektörünün temel fonksiyonunun toplumların refah düzeylerinin arttırılmasında gerekli olan kaynakların oluşturulması ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılarak ekonomik faaliyetlerin işlerliğinin arttırılması olduğunu söyledi.