Girişimcilik Programı “CaseCampus” başvurulara açıldı!

Endeavor Türkiye, JP Morgan Chase Vakfı’nın desteğiyle Türkiye’de ilk kez başarılı girişimcilerin gerçek öykülerinden derlenen CaseCampus vaka çalışmaları programını genç girişimci adaylarının başvurusuna açtı.

Endeavor Türkiye, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen tüm üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunları başarılı Endeavor Türkiye girişimcilerinin gerçek hikayeleriyle yepyeni ve inovatif bir ortamda buluşturuyor.

CaseCampus Programı’nın tüm katılımcıları, girişimciliği Türkiye’de ilk kez Türk girişimcileriyle hem online içerik modülleri hem de yüzyüze düzenlenecek konferanslarla öğrenecek. İstanbul’da, Şubat 2015 sonu başlayacak ve Haziran 2015’te tamamlanacak 14 haftalık maratona katılmak isteyen adaylar, 9 Ocak 2015 tarihine kadar şu linke tıklayarak başvurularını iletebiliyor: http://www.endeavor.org.tr/casecampus2015/basvuru/