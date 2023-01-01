Global Trainee DAIKIN ailesine 4 yönetici kattı

Daikin Global Trainee ile bu yıl da, 4 yeni üniversite mezunu Daikin Ailesi’ne katıldı.

Başarılı gençleri geleceğin yönetici adayı olarak iş hayatına kazandırmak için düzenlenen Daikin Global Trainee ile bu yıl da, 4 yeni üniversite mezunu Daikin Ailesi’ne katıldı. ’İlk İşiniz Pasaport Almak!’ sloganı ile gençlere uluslararası deneyim edinme olanağı veren Daikin Global Trainee Projesi’nin bu yılki kazananları; Boğaziçi Üniversitesi’nden Ali Erdi Tuğmaner ve Merve Gökçe Serin, Koç Üniversitesi’nden Nalan Akalın ile Sabancı Üniversitesi’nden Çağla Ekin Soysal oldu.

Başarılı gençlerden Tuğmaner ve Serin Daikin Europe’da, Akalın ve Soysal da Daikin Türkiye’de geleceğin yöneticileri olarak iş hayatına atılacak.