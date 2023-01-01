Gölcük İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu açıldı
Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı tarafından Kocaeli Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Gölcük İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu açıldı.
Okul yükseköğrenimde ilk kez yapılacak uygulamalı mesleki eğitim konseptiyle sektöre nitelikli işgücü yetiştirecek. Uluslararası eğitim standartlarına ve mesleki kriterlere uygun eğitim alacak öğrenciler; sektörde tasarım, üretim, pazarlama ve satış hizmetlerinde çalışarak Türkiye’nin global alanda rekabet gücünü artıracak.
Gölcük İhsaniye Meslek Yüksek Okulu’nun açılışına katılan Turgay Durak, “Bilgi ve teknolojiye dayalı günümüz küresel ekonomisinin gerektirdiği becerilerin genç nüfusumuza kazandırılmasının yolu hiç şüphe yok ki eğitim ve öğretimden geçiyor. Bu bağlamda mesleki eğitimi, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için yapılan en önemli yatırım olarak görüyoruz” dedi.
Okulun açılış törenine Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş katıldı.