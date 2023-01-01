Gratis, Türkiye’de 200 mağazaya ulaştı

Sedes Holding bünyesinde yeralan ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren Gratis, İstanbul Kartal Merkez’de açtığı 200’üncü mağazası ile sektör liderliğini sürdürüyor.

Tamamı yerli sermayeli olan Gratis; 2014 yılında, 10 ay içinde tüm Türkiye genelinde toplam 61 mağaza açtı. 37 şehirde 200 mağaza ile faaliyet gösteren Gratis, gerek ürün çeşitliliği, gerek uygun fiyatları ve gerekse şaşırtıcı kampanyaları ile başta kadınlar olmak üzere tüm tüketiciler genelinde en sevilen kişisel bakım marketi markalarının başında yeralıyor.

Yatırımlarında cadde ve alışveriş merkezleri arasında dengeli bir seyir izleyen Gratis, stratejisi ile başarı grafiğini yükseltiyor. Gratis, 200 mağazadan 102’sini, Türkiye’nin 37 ilinde bulunan alışveriş caddelerinde açtı. Gratis şu an 98 alışveriş merkezinde de hizmet veriyor. Bin 500’ü aşan bir istihdama ulaşan Gratis’in tüm mağaza çalışanları kadınlardan oluşuyor. Bu doğrultuda Gratis, kadın istihdam oranlarıyla da sektörde fark yaratıyor. Gratis, renkli kozmetik, cilt bakım ve kişisel bakım alanları dahil 12 ana kategoride geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyor. Gratis ayrıca Türkiye’ye getirdiği ve yalnızca Gratis’te bulunan ithal markalarla da tüketicilerin dikkatini çekiyor. Gratis’te şu an yaklaşık bin tanesi kendi markalarına ait olmak üzere 8 binden fazla ürün müşterilere sunuyor.