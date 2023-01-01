Güler Sabancı’dan toplumsal cinsiyet eşitliğine destek

Sabancı Vakfı’nın Desteklediği Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nın (BMOP) Üç Bileşeni Olan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, “Mor Sertifika Programı” ve “Sabancı Vakfı Hibe Programı” altında yapılan çalışmaların toplumsal hayata yansımaları, Gaziantep’te yapılan 3. Değerlendirme Toplantısı’nda ortaya kondu.

Toplantı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve BM Mukim Koordinatörü, UNDP Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra ve BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir’in katılımıyla gerçekleşti.

Güler Sabancı, “Özgecan’ın başına gelenlere halkımızın gösterdiği duyarlılığın ve tepkinin; istisnasız her kesimin infialinin bundan böyle toplumda kadının yeri ve kadına bakış konusunda olumlu anlamda değişimi tetiklemesini, bir milat olmasını diliyorum” dedi. Sabancı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesi için fikir önderleri, öğretmenler, yerel yöneticiler, muhtarlar, imamların biran önce aynı yönde harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.