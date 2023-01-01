Güneş enerjisi sektörünün talepleri

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve yerli fotovoltaik panel üreticileri, sektörün gelişimine yönelik sorun ve önerileri sunmak üzere Enerji Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Bakanlığa sunulan bildiride şu konulara değinildi:



1. Başta Kalkınma Ajansları olmak üzere kamu tarafından finansal desteklenen projelerde yerli fotovoltaik panel üreticilerinin ürünlerinin alınması şartı getirilmeli.

2. Lisanssız üretim ile ilgili tüm sürecin hızlandırılması sağlanmalı.

3. Küçük güçteki kurulumlara yönelik tip proje uygulaması geliştirilmeli.

4. Lisanssız üretim ile çatı uygulamaları ayrılmalı.

5. Çatı kiralama mevzuatı oluşturularak bina ile çatı sahipliği ayrılmalı.

6. GES tesisleri için yeni bir finansman modeli kurulmalı.

7. Proje onayı ve/veya kabulü için taşra teşkilatı olan 3. taraflara yetki devredilmeli.

8. Tarımsal sulama tesisleri için panel yerleştirilmesine izin verilmeli.

9. ORKÖY benzeri bir proje Enerji Bakanlığı tarafından FV konusunda yürütülmeli.

10. Lisanslı başvuruların bir an önce sonuçlanması sağlanmalı.

11. Gelecekte yabancı yatırımcılara tanınabilecek teşvik veya lisans hakkı gibi destekler, halen FV panel üretimi yapan yerli üreticilere veya bunların birliğine de sağlanmalı.