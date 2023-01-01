GYODER’in yabancı fonlara yönelik planladığı ‘roadshow’ları başladı:

GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) işbirliğinde ve HSBC Bank Sponsorluğunda, Türkiye gayrimenkul sektörünün uluslararası piyasalarda tanıtımı amacıyla düzenlenen roadshow’ların ilki, dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri konumundaki Londra’da gerçekleştirildi.





SPK ile İMKB‘nin de katılımıyla düzenlenen ve çok sayıda yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği, İngilizlerin ünlü finans merkezi Canary Wharf’ta düzenlenen roadshow’da ülkemizin değişen yatırım iklimi ve buna bağlı cazip fırsatlar tüm detaylarıyla anlatıldı.

İstanbul Finans Merkezi, 3’ncü havaalanı, otoyollar, hızlı tren ve ‘Kanal İstanbul’ gibi mega projeleriyle uluslararası pazarın ilgi merkezine dönüşen ve kentsel dönüşüm, mütekabiliyet yasalarıyla önemli bir büyüme trendi yakalayan Türkiye gayrimenkul sektöründeki fırsatlar yabancı yatırımcılara sunuldu. Roadshow’ların rotası; Katar, Singapur, Malezya olacak.