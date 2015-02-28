Hannover Messe 2015 Fuarı Uluslararası İkili İş Görüşmeleri

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) İstanbul, Almanya’nın Hannover şehrinde bu sene de düzenlenecek, Avrupa’nın en büyük sanayi fuarı olan Hannover Messe 2015 Fuarı kapsamında 14-16 Nisan’da uluslararası ikili iş görüşme organizasyonu tertip ediyor.

Bu yıl ki görüşmelerin merkezinde ‘Akıllı Fabrikalar&Endüstriyel Üretim’ yeralıyor. Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul Anadolu Yakası Ofisi/KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü organizasyonunda sadece 28 Şubat 2015 tarihine kadar yapılan kayıtlarda, etkinliğe katılım ücretsiz oldu.