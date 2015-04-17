Hannover Messe 2015’ten Türk şirketlerine çağrı: “Entegre Endüstri Ağı’na katılın”

Endüstriyel teknoloji alanında dünyanın önde gelen ticari fuarı Hannover Messe 2015, 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında kapılarını açacak.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantıyla 2015 yılındaki ana teması "Entegre Endüstri-Ağa Katılın!" olarak açıklanan fuarın bu yılki resmi partner ülkesi ise Hindistan. Dünyanın önde gelen endüstriyel teknoloji fuarı HANNOVER MESSE, her yıl Almanya’nın Hannover şehrinde düzenleniyor.

Avrupa’daki ilk durak olarak seçilen İstanbul’da düzenlenen basın toplantısına; Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Küehnel moderatör, Hannover Messe Kıdemli Başkan Yardımcısı Marc Siemering ise konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’nin ekonomik açıdan iddialı hedefleri olduğunu hatırlatan Marc Siemering, her yıl 100’ün üzerinde ülkeden 6 binden fazla katılımcı ve 200 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen fuara bu yıl Türk şirketlerden yoğun katılım beklediklerini söyledi ve “Türk sanayisi, daha dijital sistemleri kabul etmeye mecburdur. Geleceğin enerjisiyle ilgili bütün teknolojiler de bu fuarda sergilenecek. Bu yüzden fuar, Türkiye’nin geleceğine yönelik önem kazanmaktadır” dedi.

Marc Siemering, dünyanın dört bir yanından katılımcıların yeralacağı HANNOVER MESSE 2015 fuarının; Endüstriyel Otomasyon, Hidrolik &Pnömatik Sistemler, Enerji, Rüzgar, Mobil Teknoloji, Dijital Fabrika, Basınçlı Hava ve Vakum Teknolojisi, Endüstriyel Tedarik, Yüzey İşleme Teknolojisi ve Araştırma-Teknoloji bölümlerini kapsayacağını anlattı.

Türk şirketlerin ekonomide ve özellikle Ar-Ge konularında öncü olabileceklerini aktaran Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Küehnel, HANNOVER MESSE’nin ayrılmaz bir parçası olan dünyanın en önemli ve aranılan teknoloji ödüllerinden biri olan, dünya çapında önemli işbirliklerinin kapılarını açan HERMES Ödülü’nün 2016’da Türk bir şirkete gitmesini hayal ettiğini anlattı:“2016 için şimdiden çalışmaya başlayalım. Benim hayalim Türkiye’den bir şirketin başarılı olması ve bu ödülü kazanması”dedi.