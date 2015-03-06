“Hayal Edin Gerçekleştirelim”

Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularında farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla Kredi Kayıt Bürosu tarafından geçen yıl başlatılan sosyal sorumluluk yarışmasının bu yıl 2.’si düzenleniyor.

Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Proje yarışmasında, “Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür Sanat ve Toplumsal” konularında 6 farklı kategoride projeler yarışacak. Kredi Kayıt Bürosu yarışma sonucunda seçtiği projelerden birini hayata geçirerek, topluma kalıcı bir katkı sağlamayı hedefliyor.,

Yarışmaya, Türkiye’deki üniversite öğrencileri bireysel veya gruplar halinde katılabilecek. Öğrencilere çeşitli ödüllerin yanısıra Kredi Kayıt Bürosu’nda staj imkanı sunulacak. www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden online veya üniversitelere asılan afiş ve şartnamede belirtilen başvuru adresine posta yoluyla başvuru yapılabiliyor. Son başvuru tarihi ise 6 Mart 2015.